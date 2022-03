Iran, rilasciati cittadini GB Zaghari-Ratcliffe e Ashouri

Le autorità iraniane hanno ordinato il rilascio di due cittadini anglo-iraniani, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una dipendente della fondazione Thomson Reuters, e Anousheh Ashouri, titolare di un'azienda del settore costruzioni, a lungo detenuti nel paese con l'accusa di spionaggio. Ne dà notizia l'emittente britannica Sky News citando il loro legale.

In partenza da Teheran

Entrambi sono in partenza dall'aeroporto di Teheran, ha riferito l'agenzia britannica Pa dopo la prima informazione diffusa dalla deputata laburista Tulip Siddiq: rappresentante del collegio elettorale inglese in cui risiede la famiglia di Zaghari-Ratcliffe. Da anni in prima fila al fianco del marito di Nazanin, Richard Ratcliffe, Siddiq si è profilata nella battaglia per riportare a casa sua moglie.

Simbolo fra i detentori di doppio passaporto

Dipendente della fondazione Thomson Reuters, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che è attesa nel Regno Unito anche dalla figlia Gabriella, è divenuta in questi anni una figura simbolo fra le persone di doppio passaporto trattenute in Iran. Arrestata nel 2016, mentre era in visita ai genitori nel Paese di origine, era stata accusata e poi condannata nella Repubblica islamica per “spionaggio”: accusa sempre respinta e ritenuta dalla famiglia come da diversi osservatori alla stregua di un pretesto per regolare vecchi conti di Teheran con Londra. A pena scontata era arrivata quindi una seconda imputazione, altrettanto contestata, per “propaganda ostile”.