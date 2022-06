Investì folla a Toronto, condannato all’ergastolo

Un killer senza nome

La giudice, Anne Malloy, si è rifiutata di fare il nome del killer, riferendosi a lui come John Doe, per non dargli quella notorietà che “cercava sin dall’inizio”. Il 29enne aveva noleggiato il furgone circa tre settimane prima di usarlo come arma in una delle strade principali di Toronto. L’uomo ha riferito agli investigatori che voleva uccidere quante più persone possibili e che aveva tratto ispirazione dal movimento misogino ‘incel’, costituito in gran parte di gruppi online di giovani frustrati dalla loro incapacità di avere una relazione romantica o sessuale con un partner.