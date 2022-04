Intesa Italia-Congo per aumento forniture di gas

Firmata l'intesa tra l'Italia e la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. I ministri italiani Luigi Di Maio (affari esteri) e Roberto Cingolani (transizione ecologica), accompagnati dall'amministratore delegato di Eni (società attiva nell'energia, in particolare petrolio e gas naturale), Claudio Descalzi, hanno avuto un colloquio con il ministro congolese degli affari esteri, della francofonia e dei congolesi all'estero Jean-Claude Gakosso. I ministri hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti insieme al ministro congolese per gli idrocarburi Bruno Jean Richard Itoua. A seguire la firma di un accordo in ambito energetico da parte di Descalzi e dello stesso ministro congolese.