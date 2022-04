Iniziata la prima missione privata sulla ISS

Quanto costa?

Axiom in precedenza aveva rivelato un prezzo di 55 milioni di dollari per un biglietto per un viaggio di 10 giorni sull’ISS; tuttavia, non ha riferito i prezzi per questa specifica spedizione. La compagnia non ha rilasciato commenti, indicando solo che il prezzo era nell’ordine delle decine di milioni di dollari.

I prezzi per il cibo nello spazio toccano i 2000 dollari al giorno per persona. Procurarsi le altre provviste avrebbe un costo tra gli 88 e i 164’000 dollari al giorno, per persona. Il supporto della NASA e degli astronauti alle spedizioni costa complessivamente 10 ulteroiri milioni di dollari.