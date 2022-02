“Informato che attacco russo sarà mercoledì”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato dagli Stati Uniti che il giorno dell’attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Secondo quanto riferisce la CNN in una breaking news, il presidente ucraino ha detto che “non è la prima volta” che si parla di questa data. “Il nostro Paese è più forte che mai”, ha detto ancora invitando tutta la popolazione il 16 febbraio a “sventolare le bandiere ucraine e a indossare i colori nazionali. Faremo del 16 febbraio il giorno dell’unità”. “Vogliamo la pace e vogliamo risolvere tutte le questioni esclusivamente attraverso i negoziati”, ha detto ancora Zelensky elogiando l’esercito ucraino che è “molte volte più forte di otto anni fa”.

‘Non crediamo Putin abbia preso una decisione finale’

Queste affermazioni non vengono però confermate dal portavoce del Pentagono John Kirby: “Non crediamo che Vladimir Putin abbia già preso una decisione finale” sull’eventuale attacco contro l’Ucraina, ha affermato, pur ribadendo che un’azione militare è possibile “in qualsiasi momento”. Kirby non ha voluto però entrare nel merito delle informazioni di intelligence secondo cui il giorno previsto per l’attacco sarebbe mercoledì. Putin, ha proseguito, continua a rafforzare il suo dispositivo di attacco per tenere aperte “tutte le opzioni” nel caso decidesse di attaccare, cosa che potrebbe fare “con scarso o nessun avvertimento”.

Il capo del Pentagono domani in Europa

Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in un punto con la stampa, ha sottolineato che ancora “non si è visto nessun segno tangibile di de-escalation da parte della Russia” in Ucraina. E il capo del Pentagono Lloyd Austin fa sapere che da domani sarà in visita a Bruxelles, in Polonia e in Lituania. Da parte sua la CBS cita un funzionario americano secondo il quale Mosca ha spostato parte dell’artiglieria a lungo raggio in posizione di tiro. E alcune truppe russe vicino al confine con l’Ucraina hanno iniziato a muoversi in “posizioni da attacco”.