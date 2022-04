Indonesia: 12 donne uccise da una frana in una miniera d’oro

Dodici donne che lavoravano in una miniera d’oro illegale nella provincia indonesiana di Sumatra settentrionale sono state uccise quando un pezzo di scogliera è crollato, innescando una frana che le ha seppellite. Lo ha riferito la polizia. Le miniere senza licenza sono comuni in tutta l’Indonesia, ricca di minerali, con siti abbandonati che attraggono la gente del posto che cerca il minerale d’oro avanzato senza utilizzare attrezzature di sicurezza adeguate.

La roccia è crollata nel distretto di Mandailing Natal, nel nord di Sumatra, uccidendo 12 donne di età compresa tra 30 e 55 anni che stavano scavando per cercare l’oro in una miniera illegale abbandonata. “La scogliera intorno alla miniera è crollata e ha seppellito le 12 donne, uccidendole tutte”, ha detto all’AFP il capo della polizia locale Marlon Rajagukguk, aggiungendo che le vittime non erano minatori.