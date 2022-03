In Somalia la siccità mette a rischio circa 7 milioni di persone

La Somalia ha fatto appello per un aiuto internazionale necessario a sfamare circa 6,9 milioni di persone, alle prese con una grave carenza di cibo e acqua dovuta alla siccità. In una dichiarazione citata dalla Bbc, il primo ministro somalo, Mohamed Hussein Roble, ha affermato che l’aridità del terreno ha già costretto mezzo milione di cittadini a fuggire dalle proprie case in cerca di cibo e acqua e molti potrebbero morire, se non dovessero ricevere assistenza urgente.

“La situazione della siccità in Somalia ha bisogno di un’azione rapida e di aiuti umanitari urgenti”, ha affermato il premier, aggiungendo che il Paese non vive una situazione del genere dal 2011. Il suo appello è arrivato poche ore dopo che la televisione di Stato ha riferito che tre persone erano morte di inedia nel sud-ovest della Somalia, dove il blocco ad opera dei jihadisti di al-Shabaab ha peggiorato le condizioni per migliaia di somali. Gli islamisti, infatti, hanno approfittato della situazione umanitaria per distribuire cibo e acqua nelle regioni sotto il loro controllo. Secondo quanto riferito, migliaia di bambini in Somalia hanno abbandonato la scuola a causa della grave siccità.