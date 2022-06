In Italia un'estate senza restrizioni

“Sarà un'estate senza restrizioni e credo sia giusto così. Dobbiamo vivere il presente non con troppa paura del futuro. Dopo due anni e mezzo di regole e restrizioni, dopo che gli italiani hanno osservato tutte le indicazioni del Governo, credo che dobbiamo dare messaggi rassicuranti ai cittadini”. È quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute italiano Andrea Costa ai microfoni dell'emittente RTL 102.5.

“MI aspetto che i dati scendano”

“Mi sento di escludere nuove misure restrittive”, ha detto Costa. “Oggi siamo di fronte a una situazione con dati in aumento, ma basta vedere cosa è successo in altri Paesi dove questa variante è arrivata qualche settimana prima. Già oggi in Portogallo ci sono dati che iniziano a scendere. È ragionevole pensare che anche nel nostro Paese succederà questo”.