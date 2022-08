In Italia il 2022 è l’anno più arido di sempre

Qualche dato

“Abbiamo un -46% di precipitazione cumulata da inizio anno a fine luglio per l’Italia rispetto agli accumuli medi sul trentennio 1991-2020. Per il momento il 2022 resta l’anno più siccitoso dal 1800 ad oggi”, ha commentato all’ANSA Michele Brunetti dell’ISAC-CNR. A guidare finora la classifica di anno più siccitoso della storia italiana è ancora il 2017 ma i primi 7 mesi del 2022 ha finora fatto registrare dati cumulativi, ossia la quantità complessiva di piogge accumulate, molto inferiori a quelli di 5 anni fa. Più in generale nel 2022 c’è sta circa la metà delle piogge registrate mediamente in Italia negli ultimi 30 anni e il fenomeno è piuttosto accentuato al Nord.