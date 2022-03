In Corea del Sud si vota

La Corea del Sud va al voto oggi per le elezioni presidenziali, nel giorno del nuovo record giornaliero di casi di Covid-19, schizzati a quota 342’446 per effetto della diffusione della variante Omicron.

Gli sfidanti

I candidati principali, accreditati di un 38% circa ciascuno, sono Lee Jae-myung, ex governatore della provincia di Gyeonggi, in rappresentanza del Partito democratico, e l'ex procuratore generale Yoon Suk-yeol, in corsa per il principale partito conservatore di opposizione (People Power Party).