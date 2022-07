“In caso di rinuncia sarò vescovo emerito”

“Non ho intenzione di dimettermi. Al momento no”, ha ribadito l’85enne Pontefice, ripetendo però che “la porta è aperta” dopo che Benedetto XVI nel 2013 è stato il primo Papa in 600 anni a rinunciare. Sono le parole che Papa Francesco pronunciate durante un’intervista con l’emittente TelevisaUnivision. “Sono il vescovo di Roma, in questo caso il vescovo emerito di Roma”, ha spiegato Bergoglio nell’intervista. Qualora dovesse rinunciare al pontificato, cosa che al momento non ha alcuna intenzione di fare, Francesco non si farebbe chiamare “Papa emerito”, non vivrebbe in Vaticano né tornerebbe nella natia Argentina: sarebbe un semplice “vescovo emerito di Roma” e vorrebbe trovare una chiesa nella capitale dove poter continuare a confessare i fedeli e visitare i malati.

“Se vedo di non farcela prenderò la decisione di ritirarmi”

Certo, ha confessato, “gli fa un po’ male il ginocchio”, anche se ora può camminare, ma che “mai”, in ogni caso, gli è venuto in mente di dimettersi, fino ad oggi. Tuttavia, “se vedo che non posso, o mi faccio male o sono un ostacolo”, aspetto l’”aiuto” per prendere la decisione di ritirarmi, dichiara.

Il Papa emerito, un ruolo da definire

Intanto, anche se avere un Papa in pensione a portata di mano è andato bene, il Vaticano ha bisogno di regolamentare meglio la figura del Papa emerito, ha detto Francesco nell’intervista. “La prima esperienza è andata piuttosto bene perché è un uomo santo e discreto, e l’ha gestita bene”, ha osservato. “Ma in futuro, le cose dovrebbero essere delineate di più, o le cose dovrebbero essere rese più esplicite”. “Penso che per aver fatto il primo passo dopo tanti secoli, ottiene 10 punti. È una meraviglia”, ha aggiunto Bergoglio. Francesco dice che anche lui farebbe tale passo se fosse il momento giusto prima di morire, ma ancora prestando servizio, “se sopravvivo”. E, ha risposto, “sicuramente no” quando gli viene chiesto se vivrebbe in Vaticano come Papa in pensione o se tornerebbe in Argentina. Potrebbe invece stabilirsi nella Basilica di San Giovanni in Laterano, la tradizionale sede del vescovo di Roma.

“In passato ho pensato di ritirarmi”

Francesco ha ricordato inoltre che aveva programmato di ritirarsi dalla carica di arcivescovo di Buenos Aires al momento del Conclave del 2013, che lo ha portato a diventare Papa. E, ha aggiunto che aveva preparato un bell’appartamento a Buenos Aires dove avrebbe potuto continuare ad ascoltare le confessioni in una chiesa vicina e a visitare i malati in un ospedale. “Questo è quello che ho pensato per Buenos Aires. Penso che questo scenario, se sopravvivo fino alle dimissioni - potrei anche morire prima - ... mi piacerebbe qualcosa del genere”, ha spiegato.