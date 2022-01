In 28mila attraversano la Manica nel 2021

Secondo l’agenzia un totale di 28’395 persone hanno raggiunto le coste britanniche, oltre il triplo rispetto al 2020 (più di 8.400). Il picco c’è stato lo scorso novembre, con almeno 6’869 arrivi favoriti da buone condizioni meteo: nella sola giornata dell’11 novembre un record di 1’185 migranti è arrivato nel Paese. L’aumento degli ingressi è dovuto in parte all’uso di imbarcazioni più grandi rispetto al passato da parte dei trafficanti di esseri umani, che hanno caricato in media su ogni gommone 28 persone e in alcuni casi anche fino a 50.