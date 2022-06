“Importante non paralizzare il G20 per Putin”

“Dobbiamo pensare molto bene se vogliamo paralizzare il G20. Io non sono per questa opzione”. Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, riferendosi alla possibilità che al G20 di novembre ci possa essere il presidente russo Vladimir Putin. “A mio avviso dobbiamo dire a Putin cosa pensiamo di lui e del suo modo di agire, guardandolo in faccia”, ha continuato, rispondendo a un’intervista della Zdf a Elmau, dove è in corso il G7, al giornalista che ha chiesto come vedesse il G20 di novembre con il presidente russo. “Dal mio punto di vista il G20 è troppo importante per i paesi in via di Sviluppo per lasciarcelo rovinare ancora da Putin”, ha aggiunto. “Una cosa è chiara”, ha precisato, se dovesse esserci il presidente russo “non sarebbe business as usual con lui”, ha concluso.