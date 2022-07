Il Tour interrotto dagli ambientalisti

Un gruppo di attivisti per il clima ha bloccato per una decina di minuti il Tour de France, riporta Reuters. Gli attivisti si sono seduti sulla strada a circa 36 chilometri dall’arrivo della tappa a Megeve, indossando una maglia che diceva “ci rimangono 989 giorni”, riferiti - si legge sulla pagina Facebook del gruppo - “alla finestra d’azione disponibile prima che siamo condannati per sempre a vivere in un mondo inabitabile”. I giovani sono stati spostati dalla strada dalla polizia, aiutata dagli organizzatori del Tour di Amaury Sport Organisation e il suo direttore generale Yann Le Moenner.

Le dichiarazioni del movimento

“Dato che al governo non interessa della crisi climatica, dobbiamo venire qui e prendere d’assalto il Tour de France per ricondurre l’attenzione su quello che importa per la nostra sopravvivenza”, hanno dichiarato gli attivisti di Dernière Renovation in un comunicato. “Dobbiamo far reagire il nostro governo dato che ci conducono al mattatoio”.