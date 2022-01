Il papa chiede di non condannare i figli omosessuali

Le affermazioni del pontefice

“Penso ai genitori di fronte ai problemi dei figli”, “genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli”, penso a “come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio”. “Mai condannare un figlio”, ha detto il papa proseguendo le catechesi su San Giuseppe. “Penso ai genitori di fronte ai problemi dei figli”, “figli ammalati, anche con malattie permanenti, quanto dolore”. “Ai genitori che vedono i figli che se ne vanno per una malattia”, “è triste”, ai genitori di “ragazzi che fanno delle ragazzate e finiscono in incidenti con la macchina”, “genitori che vedono i figli che non vanno avanti nella scuola”.