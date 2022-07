Il governo Johnson perde pezzi: lasciano Javid e Sunak

Situazione tesa Il governo di Boris Johnson è in bilico dopo le accuse rivolte al premier di aver mentito sul passato di Chris Pincher, un suo fedelissimo costretto a dimettersi da deputy chief whip la settimana scorsa, per aver palpeggiato in un gentlemen club frequentato da Tory due uomini, fra cui un collega deputato.

Le scuse di Johnson

Il premier britannico si è scusato per non aver allontanato già due anni fa l’ex viceministro Chris Pincher. Johnson ha riconosciuto come “un errore” la permanenza di Pincher nella compagine Tory dopo le accuse su un episodio simile precedente, di cui egli stesso ha oggi riconosciuto di essere stato informato a fine 2019; e ha assicurato di non voler dare spazio ad alcun sospetto “predatore sessuale” nell’esecutivo. Le sue scuse rischiano di essere tuttavia tardive, tenuto conto che hanno preceduto di poco l'annuncio dell'abbandono del governo per protesta contro la sua leadership da parte di due pezzi da 90: il cancelliere dello Scacchiere e titolare del Tesoro, Rishi Sunak, e il ministro della Sanità, Sajid Javid. Quest’ultimo ha affermato di non poter “più servire in buona coscienza in questo governo”.