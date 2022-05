Il Giappone potrebbe riaprire le frontiere

Regole severe alle frontiere Il governo di Tokyo ha imposto regole alle frontiere considerate tra le più severe fra le nazioni del G7, ed è stato criticato dalle associazioni industriali per prolungare eccessivamente il bando agli arrivi dei cittadini non residenti, tra cui gli studenti internazionali e i lavoratori specializzati.

Calo del 99,2% rispetto al pre-pandemia

L’esecutivo guidato dal premier conservatore Fumio Kushida, aveva deciso la chiusura alle persone non in possesso di un permesso di soggiorno lo scorso 30 novembre, in concomitanza di una accelerazione dei contagi da coronavirus a livello globale. Solo dal primo marzo i controlli sono stati allentati sui viaggi di lavoro, per gli studenti già in possesso di un visto e su alcune categorie di lavori considerati utili. Nell’intero 2021, secondo l’Agenzia turistica giapponese (Jta), il numero dei turisti stranieri è sceso a 245’900 unità, il più basso dal 1964, con un calo del 99,2% rispetto ai valori di riferimento pre-pandemia del 2019.