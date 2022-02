Il “Freedom Convoy” esce dai confini canadesi

Migliaia di adesioni in tutto il mondo

Come riportato da La Repubblica, il cosiddetto movimento “Freedom Convoy” (“convoglio della libertà”) sta raccogliendo adesioni a livello globale, raggiungendo in poco tempo i 300'000 follower sulla loro pagina Facebook. Il movimento ha già varcato i confini canadesi e si sta diffondendo negli Usa (ad esempio in California), in Nuova Zelanda, Australia ma anche in Europa, precisamente in Francia, dove i camionisti francesi hanno intrapreso una marcia verso Parigi in segno di protesta contro le restrizioni vigenti. A preoccupare ci sono anche i presunti legami dei manifestanti con gruppi no-vax di estrema destra americani, sostenuti dall’ex presidente Donald Trump.