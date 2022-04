“Il default della Russia causerebbe quello dell’Europa”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente Dmitrij Medvedev avverte che “il default della Russia potrebbe comportare il default dell’Europa”. “Le sanzioni anti-russe possono provocare una iperinflazione in Europa”, ha aggiunto secondo quanto riporta la Tass.

Secondo Medvedev, “il sistema finanziario dell’Unione europea non è molto stabile e la gente sta perdendo fiducia”. Inoltre, le autorità dell’Unione europea dovrebbero aspettarsi “una forte gratitudine da parte degli europei per l’iperinflazione che non può essere attribuita ai vili russi, per la mancanza di alimenti primari nei negozi e per l’afflusso di rifugiati che provocherà un’ondata di crimini”.