“Il 6 gennaio uno dei capitoli più bui della storia”

“Un attacco alla demcorazia”

“L’insurrezione del 6 gennaio è stato uno dei capitoli più bui della storia del nostro Paese. E’ stato un brutale attacco alla nostra democrazia e alle forze dell’ordine”. E’ importante che gli americani “capiscano cosa è realmente accaduto e comprendano che le stesse forze sono ancora in movimento”, afferma Biden sottolineando di non aver potuto seguire la prima audizione pubblica della commissione del 6 gennaio. Il presidente Usa è infatti a Los Angeles per il vertice della Americhe.