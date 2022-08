Identificati 250 siti web che danno fake news sulla guerra in Ucraina

NewsGuard, una società con sede a New York che studia e tiene traccia della disinformazione online, ha identificato 250 siti Web che diffondono attivamente la disinformazione russa sulla guerra, con dozzine di nuovi aggiunti negli ultimi mesi. Lo riporta il Guardian. Questi siti sembrano far parte di un’azione concertata per aggirare gli sforzi dell'Unione Europea per bloccare la propaganda russa e la disinformazione sulla guerra.

I temi affrontati

Le affermazioni su questi siti includono accuse secondo cui l'esercito ucraino ha organizzato alcuni mortali attacchi per generare sostegno globale, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta simulando apparizioni pubbliche o che i rifugiati ucraini stanno commettendo crimini in Germania e Polonia. Alcuni dei siti si presentano come think tank o organi di informazione indipendenti. Circa la metà sono in lingua inglese, mentre altre sono in francese, tedesco o italiano.