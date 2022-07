Howard Stern punta alla Casa Bianca

Una risposta al messaggio di Trump Il suo messaggio elettorale è quello di rendere di nuovo il paese giusto: “Make the country fair again”, contro il “Make America great again di Donald Trump. “Il problema della maggior parte dei presidenti - ha detto - è che hanno un’agenda troppo grande. La mia unica agenda è quella di rendere il paese di nuovo giusto”. In precedenza Stern aveva detto che avrebbe corso solo con Donald Trump come sfidante: “Gli darei una lezione”.

In passato, già candidato in politica

L’anchor non è totalmente estraneo alla politica. Nel 1994 si candidò a governatore di New York per il partito libertario ma poi si ritirò dopo il rifiuto di rendere pubbliche le sue finanze.