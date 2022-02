«Hillary Clinton pagò per creare un legame Trump-Russia»

L’ipotesi di una nuova corsa del tycoon alla Casa Bianca resta comunque al momento congelata in attesa delle elezioni di metà mandato, per le quali sono già partite le grandi manovre dei repubblicani. Se Trump ha dimostrato a più riprese di non voler mollare la presa sul suo partito, dietro le quinte Mitch McConnell, il leader dei conservatori in Senato e uno dei repubblicani più ascoltati, ha iniziato a tessere la sua tela per emarginare l’ex presidente. Pur avendo spinto per anni l’agenda politica di Trump, McConnell di recente ha preso chiaramente le distanze. «Il suo tempo nel partito è finito», avrebbe detto ad alcuni candidati repubblicani, spiegando che Trump sta perdendo il suo appeal e va considerato una minaccia sull’esito del voto di novembre, al quale i repubblicani si avviano in forte vantaggio sui democratici.

Mentre le manovre politiche sono in corso, il tycoon si gode il suo ricco periodo postpresidenziale. Fra eventi di presunta beneficenza il cui ricavato finisce direttamente nelle tasche dell’ex presidente, un libro illustrato patinato per il quale ha ricevuto un cospicuo anticipo e il suo negozio in linea per la vendita di oggetti MAGA, Trump si è lanciato nell’ultimo anno in una serie di iniziative molto redditizie facendo leva sulla sua fama politica e sulla sua base di elettori. Iniziative per arricchire ancora di più il suo patrimonio che stanno avendo successo, come dimostrato dagli ordini record per il suo libro illustrato Our Journey Together (il nostro viaggio comune) venduto a 75 dollari (69 franchi), ma che può arrivare fino a 230 dollari se autografato. In meno di due mesi dall’uscita, ha già fruttato 20 milioni di dollari.