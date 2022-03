Guerra in Ucraina, cosa è successo oggi

Il 23esimo giorno di conflitto coincide con la ricorrenza dell’ottavo anno dall’annessione della Crimea nella Federazione russa, uno degli eventi che a posteriori ha condotto verso l’attuale situazione. I riflettori oggi sono puntati su Mosca, dove in mattinata il presidente Vladimir Putin ha sentito il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per il Cremlino l’Ucraina starebbe ostacolando i negoziati, ma Mosca si dice pronta a continuare a cercare soluzioni. Questi in estrema sintesi i contenuti di una telefonata i cui toni, secondo il portavoce del Cremlino, non sono stati certamente amichevoli.