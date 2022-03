Guerra in Ucraina, cosa è successo oggi

In campo russo, di stamattina sono le dichiarazioni della portavoce del ministero degli affari esteri Maria Zakharova, che ha affermato che l’operazione speciale non mira a conquistare il paese o a rovesciare l’attuale presidente, né tantomeno che nel mirino delle truppe ci sia anche la popolazione civile. Ma a fianco di queste dichiarazioni ci sono le comunicazioni delle autorità di Mariupol. Città che – secondo il vicesindaco Serghiy Olrov – sarebbe stata bombardata per l’80-90%. Sono molteplici i canali che documentano gli scontri nella città. Da quello del leader ceceno, Ramzan Kadirov, al Battaglione Azov. Infine ci sono i video pubblicati sul canale telegram MariupolNow. Video non sempre di giornata che disorientano gli utenti in cerca di una via di fuga. Sarebbero migliaia gli abitanti della città sfuggiti sotto i colpi di artiglieria. A dirlo è il sindaco Vadim Boychenko. Ma la notizia che ha colpito di più è stata il bombardamento del teatro drammatico, in cui si rifugiavano centinaia di persone. Ad ore di distanza dai fatti, sembrerebbe che da sotto le macerie siano uscite delle persone, incolumi. È dunque facile immaginare che la risposta ucraina alle affermazioni russe sull’operazione possa essere simile a quella data dal sindaco di Kiev ad un giornalista alcuni giorni fa e diventata virale: “Putin dice che vengono colpiti solo obiettivi militari.... Le sembrano obiettivi militari questi?”