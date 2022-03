Guerra in Ucraina, cosa è successo oggi

Si continua a morire

In Ucraina si continua a combattere, ma soprattutto a morire. Davanti alla violenza distruttrice dei missili, quella della diplomazia, per ora, appare come un’arma spuntata: eppure colloqui e vertici si susseguono senza sosta. I primi, in mattinata, ad Antalya in Turchia: l’atteso incontro fra i ministri degli esteri russo e ucraino, che come da pronostici non ha portato a granchè, se non alle solite dichiarazioni postume, “la nostra richiesta di un cessate il fuoco non è stata accolta dalla Russia” ha dichiarato Kouleba. “Serve no fly zone o moriranno in milioni” rincara Zelensky. “Le nostre posizioni restano chiare: vogliamo la neutralità del paese” si è difeso Lavrov “non voglio credere” ha detto “che possa iniziare una guerra nucleare”.