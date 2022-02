Governo ucraino invita la popolazione alla calma

Propaganda nella capitale Nel frattempo tra le strade ucraine - in particolare nella capitale Kiev - iniziano a spuntare gli inviti ad arruolarsi con manifesti che celebrano i soldati. “Gli eroi sono in mezzo a noi”: lo slogan accompagna le foto dei volti di giovani soldati, ragazzi e ragazze, su grandi manifesti illuminati per le vie di Kiev, mentre cresce la tensione nel timore di un attacco russo: un’iniziativa delle forze armate ucraine tra la propaganda e l’invito ai giovani ad arruolarsi.

Mosca richiama parte del personale diplomatico

La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. “Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina”, si legge in un comunicato. Il Cremlino punta il dito contro Washington, accusandolo di fomentare le tensioni. “L’isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra”, ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che ha parlato della possibilità di un attacco imminente della Russia all’Ucraina. Sulle parole di Sullivan ha preso posizione, sul settimanale Newsweek, anche l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov: “Le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca sono allarmistiche”, ha detto Antonov, sottolineando che “non c’è nessuna prova che Mosca voglia attaccare durante o dopo le Olimpiadi”. “Frasi del genere non esprimono altro che il desiderio dell’amministrazione Usa di portare al massimo la propaganda contro il nostro Paese”, ha aggiunto il diplomatico. “Washington - ha concluso Antonov - continua a parlare di attacco imminente, senza fornire dettagli”.