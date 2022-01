Golpe militare in Burkina Faso

Anche il Burkina Faso, come la Guinea e il Mali, è finito nella mani dei militari. Nel poverissimo Paese dell’Africa occidentale, schiacciato da quasi un decennio di brutalità jihadista, forze armate ribelli hanno destituito il presidente Roch Marc Christian Kaboré e dissolto il parlamento.

Proteste degenerate

La crisi, scoppiata con episodi di ammutinamento in varie caserme e manifestazioni anti-governative in cui è stato dato alle fiamme il quartier generale del partito di Kaborè, è degenerata nello spazio di 24 ore con la notizia dell’arresto del presidente da parte dei soldati ribelli. Il capo dello Stato, insieme con il leader del Parlamento ed alcuni ministri, sono stati condotti in una caserma della capitale Ouagadougou, hanno poi confermato diverse fonti della sicurezza, mentre nei pressi della residenza di Kaborè sono stati visti tre veicoli militari crivellati di proiettili e tracce di sangue. E decine di militari incappucciati si sono appostati davanti alla sede della tv pubblica.

Spunta un tweet

Nel caos ad un certo punto è apparso un tweet del presidente che invitava “coloro che hanno imbracciato le armi a riporle nel più alto interesse della nazione”. Impossibile però sapere se l’avesse scritto di suo pugno ed in quali circostanze, mentre il partito denunciava persino un “tentativo di ucciderlo”. In serata i golpisti hanno fatto chiarezza, annunciando in televisione di aver preso il potere, destituendo governo e parlamento, e di aver chiuso le frontiere. Con la promessa di rito di un “ritorno all’ordine costituzionale in un tempo ragionevole”. A capo della rivolta il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, leader del Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione.

Alla base di tutto c’è la frustrazione

Le condizioni per il colpo di Stato sono maturate a causa della politica di sicurezza fallimentare condotta dal presidente Kaboré, ha riferito un portavoce dei ribelli, chiedendo “mezzi adeguati” nella lotta contro i jihadisti, la “sostituzione” dei vertici militari, ed aiuti alle famiglie delle vittime. Dando voce alla frustrazione di un esercito male addestrato ed equipaggiato che finora ha avuto la peggio nei confronti delle milizie jihadiste affiliate ad al Qaida e dall’Isis. Terroristi che imperversano nel Paese dal 2015 portandosi dietro una scia di morte e distruzione. Da questo punto di vista, la voce dei golpisti è anche quella della popolazione, esausta per il clima di insicurezza.

Il bersaglio di questa rabbia è il capo dello Stato, il simbolo delle promesse perdute. Ex banchiere devoto cattolico, in un Paese in gran parte musulmano, Kaboré era stato eletto nel 2015 per voltare pagina, un anno dopo l’insurrezione popolare che aveva rovesciato l’uomo forte Blaise Compaoré. Ed era stato confermato nel 2020 assicurando che avrebbe fatto piazza pulita dei jihadisti. In un momento in cui gli attacchi contro i civili si susseguivano a cadenza quotidiana. Eppure la violenza non è mai cessata, anzi è aumentata, così come le manifestazioni anti-governative, il più delle volte represse dalla polizia. Fino al drammatico epilogo di queste ore.