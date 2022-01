Golfo del Messico, giudice Usa cancella licenze petrolifere

Un giudice federale di Washington Dc ha cancellato le concessioni di gas e petrolio su un'area di oltre 300 mila kmq nel Golfo del Messico, affermando che l'amministrazione Biden non ha tenuto sufficientemente in considerazione gli effetti sul cambiamento climatico quando lo scorso anno ha venduto le licenze in quella che è considerata la più grande asta nella storia Usa.

Una vittoria per gli ambientalisti

La decisione è un'importante vittoria per gli ambientalisti, mentre suona come uno schiaffo per il presidente, che aveva promesso di bloccare nuove concessioni nelle acque e nelle terre federali. In effetti, dopo l'insediamento, Biden firmò un ordine esecutivo per sospendere il rilascio di nuove licenze. Ma i procuratori repubblicani di 13 Stati fecero ricorso e un giudice federale della Louisiana bloccò il provvedimento, ordinando all'amministrazione di tenere le aste nel Golfo del Messico che erano già state programmate. Il governo ha quindi proceduto, sostenendo che altrimenti il ministro delle risorse naturali rischiava di essere denunciato per oltraggio alla corte. Ma gli ambientalisti avevano obiettato che l'amministrazione aveva altre opzioni, compresa una nuova analisi per valutare l'impatto dell'estrazione di gas e petrolio. Ed è proprio quello che ha raccomandato il giudice della capitale, sostenendo che il ministero delle risorse naturali si è basato su analisi datate dell'amministrazione Trump, secondo cui le perforazioni nel Golfo del Messico non avrebbero aumentato l'effetto serra. Solo dopo una nuova valutazione di impatto ambientale si potrà decidere se bandire una nuova asta.