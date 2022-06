Giorno di votazioni in Francia e Italia

Giorno di elezioni in Francia e in Italia quest’oggi. Nella penisola si vota per le amministrative e per il referendum sulla giustizia. I “cugini” voteranno invece per le legislative, che vedranno un testa a testa tra la formazione politica di Macron e la sinistra di Mélenchon.

Il testa a testa e l’entusiasmo della sinistra

In Francia, gli ultimi aggiornamenti parlano di un testa a testa tra la gauche di Nupes, guidata da Jean-Luc Mélenchon, e Ensemble! di Macron. Secondo le ultime proiezioni Ipsos, entrambi si attesterebbero al 25.2% delle preferenze. Nel primo mandato di Macron, il governo - compresi gli alleati centristi del MoDem - godeva di una maggioranza molto larga, 341 seggi.

“Questa sera lancio un appello al popolo, saremo presenti in oltre 500 circoscrizioni nel 2/o turno, riversatevi sulle urne domenica prossima con le vostre schede in mano”: così, un Jean-Luc Mélenchon visibilmente emozionato, ha salutato i risultati del primo turno delle presidenziali. “Il partito presidenziale è stato battuto, è la prima volta che un presidente vince e non riesce a confermare la vittoria dopo 2 mesi alle legislative”, ha detto il leader di Nupes, la coalizione della gauche.

Votazioni ancora in corso nella Penisola

In Italia, le urne rimarranno aperte fino alle 23. Per i risultati delle elezioni, che eleggeranno i sindaci e le amministrazioni di 978 comuni. Si vota anche per il referendum sulla giustizia, che però quasi sicuramente non raggiungerà il quorum richiesto del 50%+1.