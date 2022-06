Giochi arcobaleno sequestrati in Arabia Saudita

Come riportato da Sky news, stanno facendo discutere le ultime misure del Regime Saudita. La televisione di stato ha infatti recentemente annunciato la messa al bando e la confisca dei giocattoli colorati d’arcobaleno, così come dei vestiti dello stesso tipo.

Il caso

Secondo il regime, tali prodotti comportano un pericolo per le generazioni più giovani, che secondo loro sono “l’obiettivo” della “promozione dell’omosessualità” veicolata da questi oggetti. Le misure sono state decise dal Ministero del Commercio, lo stesso organo che ha postato un tweet che riporta le parole di un ufficiale che affirma che il suo team sarebbe incappato in un certo numero di “violazioni della moralità pubblica”, mentre mostra un pacco di pastelli multicolore.

Nei casi di violazione, i commerciati possono inoltre incappare in multe pecuniarie.