Gioca a calcio in autostrada: investito

Approfitta delle vetture ferme in coda per giocare a calcio in autostrada con gli amici, tra le auto, ma viene investito. Il singolare incidente, di cui riferiscono i media italiani, è avvenuto ieri sull’autostrada A1 in Italia, al confine tra Modena e Reggio Emilia, e ha visto coinvolto un giovane svizzero, ricoverato in ospedale.

Cosa è accaduto

Vista la lunga attesa, dovuta a un camion in fiamme che ha provocato una lunga colonna, quattro ragazzi svizzeri hanno pensato di ingannare il tempo giocando a calcio. Uno di loro è stato però investito da un connazionale, che aveva cercato di sfruttare la corsia di emergenza proprio per evitare di dover aspettare in coda. Le condizioni del giovane non desterebbero particolari preoccupazioni.