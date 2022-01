Ginevra di nuovo sede di incontri Russia-Usa

“Libertà delle nazioni di scegliere le proprie alleanze” “Il Vice segretario di Stato e il Vice Ministro degli Esteri hanno discusso gli argomenti bilaterali che entrambe le parti affronteranno durante la riunione straordinaria del Dialogo per la stabilità strategica (SSD) del 10 gennaio”, aveva precisato una nota della Rappresentanza Usa. Il vicesegretario di Stato Wendy Sherman - aggiungeva la nota - ha sottolineato “l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei principi internazionali di sovranità, integrità territoriale e libertà delle nazioni sovrane di scegliere le proprie alleanze. Il vicesegretario ha affermato che gli Stati Uniti apprezzerebbero un reale progresso attraverso la diplomazia”.

“La Nato torni alle frontiere del 1997”

Il rappresentante del Cremlino Riabkov, prima dell’incontro con gli americani, ha invece dichiarato: “La Nato non riuscirà a confinare la Russia in ruoli di secondo piano nella politica europea e internazionale: è tempo per l’Alleanza di tornare alle proprie frontiere del 1997”. A eccezione della Germania Est, entrata nella Nato con la Riunificazione del 1990, i primi Stati dell’ex blocco comunista dell’Europa orientale sono entrati nell’Alleanza Atlantica nel 1999 (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria), ma negli anni successivi buona parte degli altri Stati della regione hanno aderito alla Nato.