Giappone e USA per disarmo nucleare Cina

Giappone e Stati Uniti stanno limando gli ultimi dettagli per la presentazione di una proposta che conduca la Cina ad un maggiore impegno per il disarmo dei propri arsenali nucleari. Lo anticipa il giornale Yomiuri Shimbun, spiegando che il comunicato, al termine dell’incontro tra il premier nipponico Fumio Kishida e il presidente Usa Joe Biden, sarà un’esortazione a Pechino per la massima trasparenza sul proprio arsenale nucleare, mettendo i presupposti per un dialogo più aperto tra i due Paesi.

I piani per il disarmo

Sebbene Washington e Mosca abbiano stipulato gli accordi internazionali Start, tesi a limitare o a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, con scadenza nel 2026, non c’è alcun controllo sulle attività della Cina, fa notare un funzionario del ministero degli Affari esteri giapponese, citato dallo Yomiuri.

Il governo di Tokyo, assieme a quello americano, considerano l’apertura di un dialogo con Pechino essenziale per raggiungere gli obiettivi sul disarmo nucleare, e il rilascio di una dichiarazione congiunta durante il summit di Tokyo andrebbe in questa direzione. A questo riguardo Biden e Kishida intendono perfezionare la cooperazione in vista della Conferenza per la revisione del Trattato di non proliferazione nucleare che si terrà a New York in agosto.