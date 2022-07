Giallo sul cargo ucraino precipitato in Grecia

Un misterioso incidente aereo ha creato allarme in Grecia, facendo temere una fuga di materiale tossico. Un cargo ucraino partito dalla Serbia con 11 tonnellate di armi è precipitato vicino a Kavala, apparentemente per un problema al motore, provocando la morte di tutti gli otto membri dell’equipaggio. E diffondendo una sostanza bianca che ha provocato problemi respiratori ai primi soccorritori. I vigili del fuoco in seguito hanno spiegato di non aver trovato “materiali pericolosi”, ma è rimasto il giallo sulle cause dell’incidente, e sono partite anche speculazioni sulla destinazione delle armi. I media locali hanno ipotizzato che fossero dirette in Ucraina, ma il governo a Belgrado ha assicurato: “Era una fornitura per il Bangladesh”.

Ci sono dubbi sull’incidente

Il cargo, un Antonov 12 di proprietà della società ucraina Meridian LTD, decollato dal sud della Serbia, ha chiesto il permesso di effettuare un atterraggio di emergenza a Kavala, nel nord della Grecia, prima di schiantarsi a circa 40 km dall’aeroporto. Nessuno degli otto membri dell’equipaggio ucraino è sopravvissuto. Per il governo di Kiev i primi accertamenti portano a ipotizzare un “guasto ad uno dei motori”, ma i video condivisi sui social dai testimoni hanno mostrato le immagini dell’aereo in fiamme mentre era ancora in volo. “Abbiamo sentito un rumore assordante e abbiamo visto una palla di fuoco avvicinarsi al suolo. Poi c’è stata l’esplosione”, è una delle testimonianze raccolte dai media greci dagli abitanti di villaggi della zona.

Trasporto di un ingente carico di armi

Dopo l’impatto è scattata l’allerta, perché il cargo trasportava un ingente carico di armi, tra cui proiettili di mortaio. L’emittente pubblica greca Ert ha parlato di un “carico pericoloso”, riferendo di una coltre di fumo e di un calore intenso sul luogo dell’incidente, mentre i residenti della zona sono stati invitati a rimanere a casa e a indossare mascherine. I vigili del fuoco hanno faticato a spegnere l’incendio, perché ci sono state diverse esplosioni nel relitto anche dopo l’impatto. E quando si sono avvicinati ai resti dell’aereo, hanno avvertito bruciori a occhi e bocca, provocati da una sostanza bianca presente sul terreno, tanto da decidere di controllare la zona con un drone. Due di loro sono stati portati in ospedale per problemi respiratori. Sul posto sono accorsi anche esperti di armi biologiche e chimiche dell’esercito, che dopo l’ispezione hanno aperto passaggi sicuri per l’intervento delle squadre di soccorso. Ed è iniziato il recupero dei corpi delle vittime. In un briefing successivo, i pompieri hanno spiegato che “non sono stati trovati materiali pericolosi”. Secondo fonti dell’esercito, la polvere bianca trovata sul terreno è un normale residuo delle armi.