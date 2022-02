Germania lancia l’allarme, “crollano le riserve di gas”

Da Kiev gli ha fatto eco il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albarez Bueno, il quale ha annunciato che Madrid, sulle orme della Germania, non fornirà armi all’Ucraina, sostenendo che è ancora troppo presto anche per parlare di sanzioni, perché un’invasione russa rimane tra gli “scenari ipotetici che, forse, non corrispondono affatto alla realtà”. Per ora, dunque, la questione delle sanzioni è un argomento di contesa più all’interno dello schieramento occidentale che non con Mosca. A dimostrarlo è la tormentata vicenda del Nord Stream 2, il gasdotto già completato ma non ancora in funzione che collega direttamente la Russia e la Germania via mare. Durante una visita a Washington, Scholz non ha voluto appoggiare esplicitamente l’idea di Joe Biden di cancellare il progetto in caso di invasione russa dell’Ucraina.