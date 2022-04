Germania, “l’antisemitismo ha raggiunto il centro della società”

L'antisemitismo ha raggiunto il cuore della società tedesca ed è diffuso anche al di là dei settori più estremisti, come hanno anche dimostrato le manifestazioni contro le misure anti-covid. A dirlo è il nuovo report del Bfv, l'Ufficio per la protezione della costituzione (l'intelligence interna tedesca).

“Crimini in aumento”

“Il numero di crimini antisemiti continua ad aumentare costantemente, e questa è solo la punta dell’iceberg”, dichiara in un comunicato ufficiale il presidente del Bfv, Thomas Haldenwang, che poi aggiunge “è spaventoso che le narrazioni antisemite possano talvolta arrivare al centro della società tedesca e servire da collegamento tra discorsi sociali e ideologie estremiste. Lo abbiamo visto sempre più spesso nelle proteste contro le misure anti-covid o nelle manifestazioni sul conflitto in Medio Oriente, e lo stiamo notando anche in casi isolati in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”.