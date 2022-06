Germania, attacco con un coltello all'università

Un uomo armato di coltello ha ferito quattro persone in un campus universitario in Germania, ad Hamm-Lippstadt, nel Nordreno-Vestfalia. L'aggressore, un 34enne, è stato bloccato da alcuni studenti e consegnato alla polizia. Tre donne e un uomo sono rimasti feriti.

In un caso le condizioni erano talmente gravi da aver richiesto l'intervento sul posto di un elicottero. Sul fatto, avvenuto intorno alle 15.30, indaga la polizia.

Come si è mosso

Secondo un portavoce della polizia, l’uomo sarebbe entrato nell’edificio dell’università aggredendo dapprima le persone nei corridoi. Si sarebbe poi spostato in una sala lettura, dove è stato bloccato dagli studenti. La polizia ritiene che il 34enne abbia agito da solo anche se non è al momento chiaro se sia o se fosse uno studente dell’università di Scienze applicate di Hamm-Lippstadt, università inaugurata nel 2009 e che conta circa 5’600 studenti.