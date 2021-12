Germania, approvato l’obbligo vaccinale per i medici

L’obbligo per il personale sanitario che lavora a contatto con i pazienti a rischio entrerà in vigore il 15 marzo 2022: entro quella data chi rientra nella prima categoria tenuta a vaccinarsi contro il virus dovrà essere vaccinato o guarito. La legge, che contiene anche altre misure, come l’ampliamento della campagna vaccinale - sarà possibile somministrare le dosi anche a dentisti, farmacisti e veterinari - passa nel pomeriggio all’attenzione del Senato federale, per la ratifica definitiva.