Germania, Anne Spiegel offre dimissioni

La ministra della Famiglia tedesca Anne Spiegel ha si è detta pronta a rimettere il suo mandato. Lo ha annunciato lei stessa in seguito alle polemiche per il fatto di essersi messa in ferie per quattro settimane dopo le alluvioni dell’estate scorsa. “Lo faccio per evitare danni al ministero”, ha spiegato. Spiegel, 41 anni, era finita sotto pressione a causa della vacanza in Francia della scorsa estate, avvenuta dieci giorni dopo l’alluvione che colpì la regione della Renania-Palatinato.

La ministra verde, all’epoca assessora all’Ambiente, ha motivato ieri in uno statement molto emotivo la decisione di partire per le ferie nonostante la situazione del Land. Spiegel ha 4 figli piccoli e il marito infermo, “eravamo in un momento in cui era proprio necessario come famiglia andare in vacanza”, aveva affermato, chiedendo scusa per “l’errore”.