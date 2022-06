Germania, accoltellamento in una scuola

Questa mattina alle 8 circa un uomo armato di coltello ha ferito una donna e una bambina di 7 anni presso la scuola elementare Katharinenschule di Esslingen, nel Baden-Wüerttemberg, in Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, precisando che il presunto colpevole è ancora a piede libero e che la polizia non esclude che l’autore sia ancora all’interno dell’edificio, motivo per il quale è in corso un’operazione su larga scala. Attualmente la scuola è chiusa per le vacanze di Pentecoste ma è comunque in corso l’assistenza all’infanzia.

Caccia all’uomo

L’uomo, come detto, non è ancora stato rintracciato ed è in corso una caccia all’uomo con il supporto di un elicottero. La polizia al momento non può ancora escludere che sia un pericolo anche per altre persone e sono in corso controlli dei documenti per tutta la città di Esslingen.