GB, morto Archie Battersbee

È morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo rende noto la madre del ragazzo. Il giovane, dichiarato in stato di morte cerebrale da quattro mesi e al centro di una clamorosa battaglia legale lanciata dai genitori per poterlo tenere in vita, è deceduto due ore circa dopo che le macchine per il sostegno vitale erano state interrotte.