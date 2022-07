GB, il nuovo premier arriverà il 5 settembre

Sarà annunciato il 5 settembre, come largamente preannunciato negli ultimi giorni, il vincitore della corsa per la leadership Tory destinato lo stesso giorno a prendere il posto di Boris Johnson nei panni di nuovo (o nuova) premier britannica. Lo ha annunciato il Comitato 1922, organismo elettivo interno al gruppo parlamentare conservatore, fissando i tempi dello scrutinio e accorciando di qualche settimana l'iter.

Le regole per candidarsi

Il deputato Graham Brady, rieletto presidente del Comitato 1922, ha annunciato stasera le nuove regole fissate assieme al direttivo, pure rinnovato nelle scorse ore. Le candidature, annunciate per ora da 11 aspiranti più una dodicesima (la ministri Priti Patel) in attesa di conferma, dovranno essere depositate nel corso della giornata di domani: saranno ammesse al successivo passaggio solo quelle sostenute da almeno 20 deputati, cosa che dovrebbe portare a un taglio iniziale di almeno qualcuna di esse. Una soglia elevata rispetto agli 8 previsti finora per rendere più spedito il percorso e ridurre così il numero di settimane in cui Johnson - pur essendosi dimesso obtorto collo giovedì scorso - è destinato a restare premier del Regno per l'ordinaria amministrazione.