Gas, l’Ue si appresta a ridurre la fiamma

A partire da agosto, ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà ridurre i consumi di gas del 15%. È quanto verrà proposto oggi, secondo indiscrezioni, dalla Commissione europea. Lo riporta diversi media internazionali. La proposta rientra nel piano di emergenza Ue per contrastare un eventuale taglio delle forniture da parte della Russia. Una misura che potrebbe entrare in vigore il prossimo 1° agosto e durare fino al 31 marzo 2023, che verrà discussa la prossima settimana dai ministri dell’energia dei Ventisette.

Tagli già in 12 Paesi

Alla base c’è l’idea che Mosca sia divenuto un fornitore inaffidabile per Bruxelles. Per questa ragione già 12 Paesi hanno dovuto fare i conti con tagli improvvisi. Inoltre, Nordstream1 è fermo per manutenzione e bisognerà valutare se giovedì potrà tornare operativo. Motivi che portano a una scelta di risparmio al fine di evitare una situazione di penuria in inverno, anche perché al momento non è possibile riempire le riserve.