Francia, via le mascherine e fine al super certificato

Via le mascherine: dopo 2 anni di Covid, la Francia toglie da oggi, e in modo deciso nonostante una leggera ripresa dei contagi, le principali costrizioni sanitarie alle quali l’aveva costretta la pandemia, dal pass vaccinale all’obbligo di mascherine all’interno (all’aperto, l’obbligo non c’è più dall’inizio di febbraio). Restano gli appelli alla prudenza, soprattutto per i più fragili e le fasce di età più avanzata, e alcune eccezioni: la mascherina resta obbligatoria sui trasporti pubblici e negli ospedali.