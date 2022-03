Francia: uovo in testa a Zemmour

Un uomo ha preso di mira il candidato alle presidenziali, Eric Zemmour, rompendogli un uovo sulla testa al suo arrivo a Moissac, nel sud della Francia, dove il polemista di estrema destra si è recato per fare campagna elettorale. In un video, già diventato virale, si vede l’uomo, piuttosto anziano, avvicinarsi con determinazione all’auto del candidato e rompergli un uovo sulla testa prima di essere bloccato dalle guardie del corpo.

L’uomo avrebbe in seguito affermato di aver agito in quel modo in quanto padre di un figlio con disabilità. Il riferimento è a una polemica che aveva visto coinvolto Zemmour, che in gennaio aveva “denunciato” quella che a suo avviso era “l’ossessione per l’inclusione” dei bambini con disabilità nella scuola francese. Le affermazioni erano state condannate da tutto lo spettro politico, dalla sinistra al Rassemblement National di Marine le Pen, che, come riporta le Parisien, le aveva definite “imperdonabili”.