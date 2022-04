Francia, manifestazioni anti Macron

Alcune centinaia di manifestanti, soprattutto giovani dei gruppi antifascisti, hanno dato vita a cortei a Parigi e in altre città francesi per protestare contro la rielezione di Macron . Subito dopo l’annuncio della vittoria del presidente uscente, nel centro di Parigi - nel quartiere di Les Halles - fra i 250 e i 300 manifestanti antifascisti hanno sfilato al grido di “Macron vattene”, scontrandosi con la polizia. Fra gli slogan, “Marine Le Pen fa schifo” e “Manu Macron, fa schifo”. Il corteo è arrivato fino a place de la République. Sul percorso, sono stati lanciati oggetti e pietre contro la polizia, rovesciati cassonetti e motorini parcheggiati.

Disordini anche in altre città

Violenze a Rennes, nel nordovest, dove 250 persone si sono riunite nel centro dietro a uno striscione con la scritta “Quello che non avremo dalle urne, lo avremo dalla piazza”. Fra gli slogan, “Macron ci fa la guerra con la sua polizia” e “Abbasso lo stato, i poliziotti e i fascisti”. Incendiati cassonetti con intervento a più riprese dei pompieri. Sette manifestanti sono stati fermati. Incidenti anche nel centro di Nantes, durante un corteo di protesta di 400-500 persone, così come a Tolosa, al grido di “Né Macron, né Le Pen, rivoluzione”. In 200 hanno sfilato a Caen, un centinaio a Strasburgo, senza incidenti.