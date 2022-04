Macron verso la rielezione in Francia. Almeno secondo quattro sondaggi d’opinione condotti oggi da quattro istituti francesi e citati da La Libre Belgique, mentre in Francia le operazioni di voto sono ancora in corso. Il presidente uscente, secondo questi sondaggi, sarebbe nettamente in vantaggio con il 55-58% delle preferenze, mentre la sfidante Marine Le Pen raccoglierebbe tra il 42 e il 45% dei voti.