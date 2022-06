Francia, Macron avanti di un soffio

Bisognerà attendere il secondo turno delle legislative in programma domenica 19 giugno in Francia per sapere se Macron potrà mantenere la maggioranza assoluta. Stando ai risultati definitivi del primo turno la coalizione presidenziale è in vantaggio, anche se di poco.

Le consegne previste da LREM

Intanto, i macronisti de La République en Marche (LREM) non daranno consegne a livello nazionale ma soltanto “caso per caso” nelle circoscrizioni dove saranno opposti candidati dell’estrema destra del Rassemblement National a quelli della coalizione della gauche di Mélenchon, Nupes. Lo ha indicato il partito del presidente Macron. “E’ il Fronte Repubblicano che si batte contro le estreme”, ha spiegato LREM, affermando che “alcuni candidati della Nupes sono estremi: sarà in funzione della personalità che si è qualificata per la Nupes, in particolare se si tratta di qualcuno che rispetta i valori della Repubblica”. “Ma - precisa il partito macronista - non sosterremo nessun candidato del Rassemblement National”.