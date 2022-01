Francia, insegnanti in sciopero e scuole ferme

La promessa di Macron era quella di tenere aperte le scuole a ogni costo. I protocolli hanno tuttavia creato scompiglio e soffocato la gestione della crisi, portando diversi insegnanti (ma anche genitori) a opporsi alle norme anti-covid imposte nelle scuole, considerate ingestibili. Il 75% dei maestri di scuola primaria, così come il 62% degli insegnanti di medie e licei hanno pertanto preso parte allo sciopero. Una mobilitazione quella per contestare la confusione dei protocolli governativi ritenuta storica a livello nazionale.

Troppe modifiche in poco tempo La confusione, in poche parole, si è creata a causa dei continui cambiamenti (tre per la precisione) che il governo si è trovato costretto a imporre in una sola settimana, modificando scadenze e vari obblighi. Queste modifiche non sono state volute casualmente, ma sono la diretta conseguenza dell’esplosione della variante omicron, che negli ultimi sette giorni ha portato la media dei nuovi positivi a 287'603.

L’obiettivo degli scioperanti

Non è un’azione, bensì una persona l’obiettivo di genitori e insegnati in sciopero. Per essere precisi il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, accusato dagli scioperanti di “disprezzo” e “autoritarismo” verso tutto il corpo docenti. Le accuse arrivano in particolare sia per il poco preavviso con cui sono state annunciate le nuove misure, ovvero solo il giorno prima della ripresa del semestre primaverile, sia per aver comunicato tramite i giornali. “Non è uno sciopero contro il virus ma illustra la crescente frustrazione nelle scuole” ha affermato il sindacato Snuipp-Fsu, mentre Bruno Bobkiewicz del sindacato Unsa sostiene che “Il ministro dell’Istruzione si rivolge ai media prima che al personale scolastico”.